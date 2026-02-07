Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Bertolak ke Jatim, Hadiri Mujahadah Kubro Satu Abad NU

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |18:55 WIB
Prabowo Bertolak ke Jatim, Hadiri Mujahadah Kubro Satu Abad NU
Prabowo Subianto bertolak ke Jatim (foto: Biro Pers Kepresidenan)
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Provinsi Jawa Timur dalam rangka kunjungan kerja pada Sabtu (7/2/2026). Kepala Negara bersama rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 17.30 WIB.

Setibanya di Jawa Timur, Prabowo dijadwalkan menggelar sejumlah agenda dan pertemuan pada malam hari. Pada keesokan harinya, Presiden akan menghadiri Mujahadah Kubro Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) yang diperkirakan diikuti oleh lebih dari 100 ribu jemaah dari berbagai daerah.

Mujahadah Kubro ini menjadi simbol kekuatan spiritual sekaligus refleksi peran NU sebagai pilar sosial-keagamaan bangsa. Kehadiran Prabowo dalam agenda tersebut juga dimaknai sebagai simbol kehadiran negara dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan ulama, khususnya dalam menjaga stabilitas sosial dan mendorong kemajuan bangsa di tengah dinamika serta tantangan global.

Dalam penerbangan menuju Jawa Timur, Prabowo didampingi oleh Ketua MPR Ahmad Muzani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

Sementara itu, sejumlah pejabat turut melepas keberangkatan Presiden di Halim Perdanakusuma, di antaranya Pangdam Jaya Mayjen TNI Deddy Suryadi, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri, dan Danlanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Erwin Sugiandi.

(Awaludin)

      
