Petugas Kerja 18 Jam per Hari Bangun Huntara Korban Banjir Sumatera

JAKARTA – Pemerintah mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) untuk korban banjir di tiga provinsi di Sumatera. Bahkan, petugas bekerja hingga 18 jam per hari.

“Seluruh provinsi saat ini berproses dan dipercepat. Komitmen dari Satgas, TNI, Polri, BNPB, Pemerintah Daerah, ini akan mengejar proses pengerjaan hingga 18 jam kerja per hari. Ini sangat kita apresiasi,” kata Kapusdatin BNPB Abdul Muhari saat jumpa pers secara daring, Kamis (25/12/2025).

Dengan begitu, kata Abdul, harapan Presiden Prabowo Subianto agar para warga terdampak bisa mendapat huntara dapat segera terwujud. Ia pun mengungkapkan, ada 18 kabupaten/kota yang akan dibangun huntara.

“Di Provinsi Aceh, itu delapan kabupaten/kota tidak akan membangun huntara. Sedangkan yang 10 kabupaten/kota itu membangun huntara,” tutur Abdul.

Dari jumlah itu, kata Abdul, Kabupaten Pidie berencana akan membangun huntara tidak memakai APBN, melainkan anggaran desa sendiri.