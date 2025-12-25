Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Usai Banjir, Polisi dan Warga Bersihkan Lumpur hingga Antisipasi Bencana Susulan di Gayo Lues

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |11:36 WIB
Usai Banjir, Polisi dan Warga Bersihkan Lumpur hingga Antisipasi Bencana Susulan di Gayo Lues
Usai Banjir, Polisi dan Warga Bersihkan Lumpur hingga Antisipasi Bencana Susulan di Gayo Lues (Ist)
JAKARTA - Personel Polri bersama warga terus bersiaga usai bencana alam di wilayah Gayo Lues, Aceh. Dalam hal ini, polisi dan warga terus membersihkan lumpur tebal dan material kayu di rumah-rumah warga yang terdampak. 

1. Bersihkan Lumpur

Banjir bandang yang melanda wilayah tersebut meninggalkan endapan lumpur dan serpihan material di sejumlah titik. Personel Polri bersama masyarakat bergotong royong membersihkan bagian dalam rumah, halaman, hingga akses jalan desa yang tertutup material banjir.

Desa Cane Toa diketahui menjadi salah satu wilayah yang dilalui aliran banjir bandang. Luapan air bercampur lumpur sempat menggenangi rumah-rumah warga dan mengganggu aktivitas masyarakat pascakejadian.

Kapolres Gayo Lues, AKBP Hyrowo menyebut, keterlibatan personel dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk kesiapsiagaan dan respons cepat Polri terhadap bencana alam. Menurutnya, kehadiran Polri tidak hanya sebatas menjaga keamanan, tetapi juga memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Kami hadir untuk membantu meringankan beban masyarakat pascabencana,” ujarnya kepada awak media, Kamis (25/12/2025). 

Selain itu, Polres Gayo Lues juga terus memantau wilayah-wilayah rawan bencana serta menyiagakan personel guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana susulan. 

 

Halaman:
1 2
      
