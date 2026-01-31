Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Duh! 5 RT di Jakarta Masih Tergenang Banjir hingga Sabtu Malam

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |23:17 WIB
Duh! 5 RT di Jakarta Masih Tergenang Banjir hingga Sabtu Malam
JAKARTA -  Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan masih terdapat 5 Rukun Tetangga (RT) di wilayah Jakarta yang terendam banjir hingga Sabtu (31/1/2026) malam.

Kepala BPBD DKI Jakarta mengonfirmasi bahwa genangan tersebut merupakan dampak dari hujan deras yang melanda Jakarta dan sekitarnya sejak Rabu (28/1).

Hal ini sempat memicu kenaikan status Waspada/Siaga 3 di sejumlah pintu air dan pos pantau, di antaranya Bendung Katulampa, Pos Sunter Hulu, Pos Pesanggrahan, Pos Angke Hulu, Pintu Air Manggarai, hingga Pintu Air Karet.

 “BPBD mencatat saat ini terdapat 5 RT,” tulis keterangan tertulis BPBD Jakarta.

BPBD DKI Jakarta juga telah mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan.

"Dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat serta menyiapkan kebutuhan dasar bagi penyintas. Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat," ujarnya.

 

