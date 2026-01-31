Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banjir di Kebon Pala Surut, Warga Bergotong Royong Bersihkan Rumah

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |15:23 WIB
Banjir di Kebon Pala Surut, Warga Bergotong Royong Bersihkan Rumah
Warga Kebon Pala Bergotong Royong Bersihkan Rumah Usai Banjir (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Banjir yang sempat menggenangi kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, kini surut. Warga pun sibuk membersihkan rumahnya dari lumpur dan sampah sisa banjir.

Berdasarkan pantauan Okezone, Gang 2, RT 08/07, Kebon Pala, yang berada di tepian Kali Ciliwung, telah kering. Warga bergotong royong menggunakan pompa air untuk membersihkan rumah mereka.

Salah satu warga, Ajat, mengatakan banjir setinggi 1,6 meter mulai surut sejak Jumat malam hingga Sabtu subuh (31/1/2026). 

“Paling parah ketinggiannya waktu Kamis, sekitar 1,6 meter. Sebagian ada yang mengungsi, sebagian bertahan di lantai dua,” ujarnya.

Ajat menambahkan, warga di kawasan tersebut sudah terbiasa menghadapi banjir. Mereka segera mengamankan barang berharga saat mendapat peringatan dari Bendung Katulampa, sebelum air datang. 
“Hari ini kami juga menggerakkan anak-anak, tetangga ikut bantu, ada yang nyumbang konsumsi, bensin, dan lainnya. Dari pemerintah paling hanya sekadar nasi boks,” katanya.

Selain Kebon Pala, banjir juga telah surut di Pejaten Timur dan Rawajati, Jakarta Selatan. Berdasarkan catatan BPBD Jakarta, Sabtu pukul 11.00 WIB, banjir masih melanda 5 RT, yaitu 1 RT di Kapuk Muara dan 4 RT di Marunda, Jakarta Utara, dengan ketinggian 30–45 cm. Satu jalan tergenang 15 cm akibat rob di Jalan RE Martadinata, Jakarta Utara.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/338/3198677//banjir_di_jakarta-lXeU_large.jpg
BPBD Catat 30 RT di Jakarta Masih Tergenang Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/338/3198629//banjir_di_kebon_pala_jakarta_timur-azoh_large.png
Banjir di Kebon Pala Jakarta Timur Masih Setinggi 80 cm
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198575//banjir_rob-OANe_large.jpg
BMKG Ingatkan Potensi Banjir Rob di 22 Pesisir hingga Februari 2026, Ini Lokasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/338/3198521//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-vNjs_large.jpg
Katulampa Siaga 3, Pramono Buka Sejumlah Pintu Air Antisipasi Banjir Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/338/3198479//banjir-iEud_large.jpg
Sempat Surut, Banjir di Bidara Cina Jaktim Rendam Permukiman Setinggi 2 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/338/3198447//banjir-CnUj_large.jpg
39 RT dan 3 Ruas Jalan di Jakarta Masih Terendam Banjir, Berikut Lokasinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement