Banjir di Kebon Pala Surut, Warga Bergotong Royong Bersihkan Rumah

JAKARTA - Banjir yang sempat menggenangi kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, kini surut. Warga pun sibuk membersihkan rumahnya dari lumpur dan sampah sisa banjir.

Berdasarkan pantauan Okezone, Gang 2, RT 08/07, Kebon Pala, yang berada di tepian Kali Ciliwung, telah kering. Warga bergotong royong menggunakan pompa air untuk membersihkan rumah mereka.

Salah satu warga, Ajat, mengatakan banjir setinggi 1,6 meter mulai surut sejak Jumat malam hingga Sabtu subuh (31/1/2026).

“Paling parah ketinggiannya waktu Kamis, sekitar 1,6 meter. Sebagian ada yang mengungsi, sebagian bertahan di lantai dua,” ujarnya.

Ajat menambahkan, warga di kawasan tersebut sudah terbiasa menghadapi banjir. Mereka segera mengamankan barang berharga saat mendapat peringatan dari Bendung Katulampa, sebelum air datang.

“Hari ini kami juga menggerakkan anak-anak, tetangga ikut bantu, ada yang nyumbang konsumsi, bensin, dan lainnya. Dari pemerintah paling hanya sekadar nasi boks,” katanya.

Selain Kebon Pala, banjir juga telah surut di Pejaten Timur dan Rawajati, Jakarta Selatan. Berdasarkan catatan BPBD Jakarta, Sabtu pukul 11.00 WIB, banjir masih melanda 5 RT, yaitu 1 RT di Kapuk Muara dan 4 RT di Marunda, Jakarta Utara, dengan ketinggian 30–45 cm. Satu jalan tergenang 15 cm akibat rob di Jalan RE Martadinata, Jakarta Utara.

(Awaludin)