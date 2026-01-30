BMKG Ingatkan Potensi Banjir Rob di 22 Pesisir hingga Februari 2026, Ini Lokasinya

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi banjir pesisir atau rob yang diprediksi akan melanda sebagian besar wilayah pesisir Indonesia. Fenomena ini diperkirakan berlangsung mulai akhir Januari hingga pertengahan Februari 2026.

Direktorat Meteorologi Maritim BMKG mencatat, potensi kenaikan tinggi air laut ini dipicu oleh adanya fenomena Fase Perigee (jarak terdekat Bulan ke Bumi) pada 30 Januari 2026 dan Bulan Purnama pada 2 Februari 2026.

"Adanya fenomena Fase Perigee dan Bulan Purnama berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum yang dapat menyebabkan banjir pesisir (rob) di beberapa wilayah," tulis BMKG, dikutip Jumat (30/1/2026).

Berdasarkan data pantauan water level dan prediksi pasang surut, berikut adalah daftar lengkap lokasi dan jadwal potensi banjir rob di Indonesia:

1. Pesisir Sumatera Utara (1 - 5 Februari 2026)

Pesisir Medan Belawan, Medan Labuhan, dan Medan Marelan.

2. Pesisir Riau (2 - 3 Februari 2026)

Pesisir Dumai, Bengkalis, Rokan Hilir, Kep. Meranti, dan Indragiri Hilir.

3. Pesisir Kepulauan Riau

Pesisir Batam, Dabo Singkep, dan Karimun (1 - 6 Februari 2026)

Pesisir Bintan dan Tanjung Pinang (1 - 7 Februari 2026)

Pesisir Anambas (1 - 4 Februari 2026)