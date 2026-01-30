Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG Ingatkan Potensi Banjir Rob di 22 Pesisir hingga Februari 2026, Ini Lokasinya

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |17:19 WIB
BMKG Ingatkan Potensi Banjir Rob di 22 Pesisir hingga Februari 2026, Ini Lokasinya
Banjir Rob (Foto: Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi banjir pesisir atau rob yang diprediksi akan melanda sebagian besar wilayah pesisir Indonesia. Fenomena ini diperkirakan berlangsung mulai akhir Januari hingga pertengahan Februari 2026.

Direktorat Meteorologi Maritim BMKG mencatat, potensi kenaikan tinggi air laut ini dipicu oleh adanya fenomena Fase Perigee (jarak terdekat Bulan ke Bumi) pada 30 Januari 2026 dan Bulan Purnama pada 2 Februari 2026.

"Adanya fenomena Fase Perigee dan Bulan Purnama berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum yang dapat menyebabkan banjir pesisir (rob) di beberapa wilayah," tulis BMKG, dikutip Jumat (30/1/2026).

Berdasarkan data pantauan water level dan prediksi pasang surut, berikut adalah daftar lengkap lokasi dan jadwal potensi banjir rob di Indonesia:

1. Pesisir Sumatera Utara (1 - 5 Februari 2026)

Pesisir Medan Belawan, Medan Labuhan, dan Medan Marelan.

2. Pesisir Riau (2 - 3 Februari 2026)

Pesisir Dumai, Bengkalis, Rokan Hilir, Kep. Meranti, dan Indragiri Hilir.

3. Pesisir Kepulauan Riau

Pesisir Batam, Dabo Singkep, dan Karimun (1 - 6 Februari 2026)

Pesisir Bintan dan Tanjung Pinang (1 - 7 Februari 2026)

Pesisir Anambas (1 - 4 Februari 2026)

 

      
BNPB Banjir BMKG Banjir Rob
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/338/3198521//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-vNjs_large.jpg
Katulampa Siaga 3, Pramono Buka Sejumlah Pintu Air Antisipasi Banjir Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198437//gempa-twLk_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Tahuna Sulut, Kedalaman 16 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/340/3198425//gempa-mo94_large.jpg
Gempa Dangkal Guncang Bandung Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/338/3198420//hujan-tSjD_large.jpg
Awas! Hujan Diprediksi Guyur Jabodetabek Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/340/3198401//kekeringan-XpoJ_large.jpg
Curah Hujan Menurun, Bondowoso Dilanda Kekeringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/337/3198398//pengungsi_bencana_sumatera-Pto0_large.jpg
Jumlah Pengungsi Pascabencana Sumatera Terus Menurun, Tersisa 111.788 Orang
