Cuaca Jabodetabek Diprediksi Berawan Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi (Jabodetabek) pada Selasa (17/3/2026) berawan.

Di wilayah DKI Jakarta, cuaca berawan diprakirakan terjadi di seluruh wilayah, meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Sementara itu, kondisi serupa juga diprediksi terjadi di wilayah penyangga ibu kota. Di Jawa Barat, cuaca berawan diprakirakan terjadi di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok.

Adapun di wilayah Banten, cuaca berawan diprediksi terjadi di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

(Arief Setyadi )

