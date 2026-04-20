JAKARTA - Sejumlah wilayah di DKI Jakarta diprediksi akan diguyur hujan pada Senin 20 April 2026 sore. Demikian prakiraan cuaca yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Dari data tersebut, terlihat cuaca di Jakarta akan cerah hingga berawan untuk pagi hingga siang hari. Cuaca berubah memasuki sore hari, di mana hampir seluruh kota administrasi yang ada diprediksi akan diguyur hujan pada sore hari.
Berikut prakiraan cuaca BMKG:
Jakarta Barat
01.00 WIB berawan tebal
04.00 WIB berawan
07.00 WIB berawan
10.00 WIB berawan
13.00 WIB berawan tebal
16.00 WIB hujan ringan
19.00 WIB berawan tebal
22.00 WIB hujan ringan