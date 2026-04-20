Ramalan Cuaca, Jakarta Diguyur Hujan di Sore Hari

JAKARTA - Sejumlah wilayah di DKI Jakarta diprediksi akan diguyur hujan pada Senin 20 April 2026 sore. Demikian prakiraan cuaca yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Dari data tersebut, terlihat cuaca di Jakarta akan cerah hingga berawan untuk pagi hingga siang hari. Cuaca berubah memasuki sore hari, di mana hampir seluruh kota administrasi yang ada diprediksi akan diguyur hujan pada sore hari.

Berikut prakiraan cuaca BMKG:

Jakarta Barat

01.00 WIB berawan tebal

04.00 WIB berawan

07.00 WIB berawan

10.00 WIB berawan

13.00 WIB berawan tebal

16.00 WIB hujan ringan

19.00 WIB berawan tebal

22.00 WIB hujan ringan