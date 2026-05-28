JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada Kamis (28/5/2026).
Melalui akun Instagram resminya @infobmkg, BMKG memprediksi tidak ada hujan di Jakarta hari ini. Di pagi hari, cuaca di lima wilayah Jakarta cerah berawan dan Kepulauan Seribu berawan tebal.
Sementara siang hari, beberapa wilayah di Ibu Kota mayoritas cerah berawan. Cuaca tersebut berlanjut hingga sore hari.
Pada malam hari, mayoritas cuaca di Jakarta diprediksi cerah. Hanya Jakarta Timur yang cerah berawan.
Berikut detailnya:
Jakarta Barat
07.00 WIB cerah berawan
10.00 WIB berawan tebal
13.00 WIB berawan
16.00 WIB berawan
19.00 WIB cerah
22.00 WIB cerah berawan