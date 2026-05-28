Cuaca Jakarta Diprediksi Cerah Berawan Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada Kamis (28/5/2026).

Melalui akun Instagram resminya @infobmkg, BMKG memprediksi tidak ada hujan di Jakarta hari ini. Di pagi hari, cuaca di lima wilayah Jakarta cerah berawan dan Kepulauan Seribu berawan tebal.

Sementara siang hari, beberapa wilayah di Ibu Kota mayoritas cerah berawan. Cuaca tersebut berlanjut hingga sore hari.

Pada malam hari, mayoritas cuaca di Jakarta diprediksi cerah. Hanya Jakarta Timur yang cerah berawan.

Berikut detailnya:

Jakarta Barat

07.00 WIB cerah berawan

10.00 WIB berawan tebal

13.00 WIB berawan

16.00 WIB berawan

19.00 WIB cerah

22.00 WIB cerah berawan