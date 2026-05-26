Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PLN Ungkap Kronologi Blackout di Sumatera, Diawali Gangguan Akibat Cuaca Ekstrem

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 26 Mei 2026 |10:50 WIB
PLN Ungkap Kronologi Blackout di Sumatera, Diawali Gangguan Akibat Cuaca Ekstrem
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - PT PLN memaparkan bahwa blackout yang terjadi di beberapa wilayah di Sumatera pekan lalu berawal dari kondisi cuaca ekstrem di wilayah Jambi. Gangguan tersebut membuat infrastruktur kabel PLN mengalami kerusakan, yang kemudian berdampak pada terjadinya blackout.

“Hari Jumat, tanggal 22 Mei tahun 2026 pukul tepatnya 18.44 WIB, terjadi gangguan pada transmisi 275 kV New Aur Duri ke arah Sumsel 5. Dan ini merupakan inputan menuju jalur 500 kV yang ada di bagian timur,” kata Direktur Transmisi PLN, Edwin Nugraha Putra, Selasa (26/5/2026).

Diketahui bahwa arus listrik di Sumatera turut terbagi dalam dua jalur utama, yaitu untuk wilayah Selatan ke Palembang dan Lampung, serta Utara ke Riau, Jambi, Sumatera Utara, dan Aceh. Sisi timur memiliki jalur berkekuatan 500 kV dan jalur barat berkekuatan 275 kV.

Namun, akibat gangguan yang terjadi di jalur 500 kV, distribusi listrik keluar dari sistem. Dampaknya, arus listrik yang besar dari timur berpindah ke jalur selatan yang memiliki kekuatan distribusi 275 kV.

“Nah, perpindahan arus tersebut menyebabkan fenomena yang kami sebut power swing, atau biasanya kita kenal dengan osilasi. Jadi tegangan maupun frekuensi berosilasi sangat tinggi pada saat itu, karena berpindahnya ke arah 275 kV tadi,” ujarnya.

Gangguan ini diduga karena kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Akibat kelebihan arus energi, jalur selatan 275 kV tadi diputuskan untuk diisolasi agar tidak terjadi power swing yang menyebabkan gangguan yang lebih luas.

Berkat tindakan ini, setidaknya PLN berhasil memperkecil dampak gangguan dari pendistribusian arus listrik, karena pemadaman hanya terjadi di wilayah Riau, Jambi, Sumatera Utara, dan Aceh, sementara Palembang dan Lampung tetap normal.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/320/3220605//diskon_listrik-2CRg_large.jpg
Diskon Listrik 50 Persen PLN Resmi Berlaku di Mei hingga Juni 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/320/3220719//biomassa-Epjl_large.jpg
Kurangi Batu Bara, Biomassa Sekam Padi Dipasok untuk Cofiring PLTU Indramayu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/320/3220619//gaji_pegawai_pln-NpaZ_large.jpg
Segini Kisaran Gaji dan Tunjangan PLN Bagian Lapangan  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/320/3220634//blackout_sumatera-dHBq_large.jpg
Recovery Bertahap Jadi Kunci Pemulihan Blackout Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/337/3220579//pemadaman_listrik-MxDL_large.jpg
Hasil Penyelidikan Polri, Ini 3 Dugaan Penyebab Blackout Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/337/3220572//bareskrim_polri-TREj_large.jpg
Kasus Blackout Sumatera, Polri Ungkap Warga Dengar Ledakan Sebelum Pemadaman
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement