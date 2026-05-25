Hasil Penyelidikan Polri, Ini 3 Dugaan Penyebab Blackout Sumatera

JAKARTA - Bareskrim Polri melakukan penyelidikan terkait terjadinya blackout di wilayah Sumatera. Polisi mengungkap tiga dugaan penyebab putusnya kabel transmisi yang mengakibatkan gangguan sistem kelistrikan.

Wakabareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin, menyebut dari hasil investigasi gabungan yang dilakukan Bareskrim bersama Puslabfor dan PLN, insiden itu diduga disebabkan oleh faktor cuaca buruk. Namun, polisi masih akan terus melakukan pendalaman secara ilmiah.

“Penyebab terputusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanik akibat gesekan dan pengaruh angin,” kata Nunung dalam konferensi pers, Senin (25/5/2026).

Selain itu, putusnya kabel transmisi juga bisa disebabkan oleh faktor panas akibat sambungan kabel yang longgar sehingga menimbulkan rongga, ataupun faktor tarikan atau goyangan akibat cuaca ekstrem.



Ia menjelaskan, berbagai dugaan gangguan tersebut kemudian menyebabkan ketidakstabilan frekuensi dan tegangan listrik yang memicu trip pembangkit secara berantai. Akibatnya, terjadi blackout massal di sejumlah wilayah Sumatera meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan.