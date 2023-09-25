Advertisement
HOME NEWS BALI

Sebabkan Gangguan Suplai Listrik Jawa-Bali, Polisi dan PLN Razia Layangan

Heri Susanto , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |14:11 WIB
Sebabkan Gangguan Suplai Listrik Jawa-Bali, Polisi dan PLN Razia Layangan
Razia layangan/Foto: Herry
A
A
A

PURWOKERTO - Satuan Dalmas Polresta Cilacap dan petugas PLN unit pelayanan transmisi Purwokerto, Jawa Tengah, melakukan sweeping layang-layang.

Petugas gabungan mendatangi tempat-tempat yang digunakan untuk menaikkan layang-layang, seperti area persawahan dan lapangan yang lokasinya berdekatan dengan saluran udara tegangan tinggi (Sutet). Petugas pun langsung menurunkan layang layang yang tengah mengudara.

 BACA JUGA:

Usai diturunkan, layang-layang ini kemudian disita oleh petugas dalam sweeping ini. Selain berbahaya, bermain layang layangan di dekat jaringan Sutet maupun gardu induk dapat mengganggu distribusi aliran listrik.

"Sweeping layang-layang ini dilakukan menyusul maraknya gangguan jaringan transmisi listrik. Gangguan transmisi tersebut kerap terjadi ketika layang-layang yang putus tersangkut di jaringan yang mengakibatkan aliran listrik tidak stabil maupun padam," kata Manajer PLN UPT Purwokerto, Achmad Ridwan.

 BACA JUGA:

Gangguan listrik yang diakibatkan oleh layang-layang dirasakan sejumlah pihak, seperti insdustri berskala besar dan masyarakat sendiri.

Apalagi, jaringan PLN di bawah UPT Purwokerto terkoneksi jaringan Jawa-Bali, sehingga jika terjadi gangguan dampaknya dapat dirasakan di sejumlah wilayah.

Halaman:
1 2
      
