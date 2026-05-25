Sempat Blackout, Listrik di Sumatera Sudah Pulih 100 Persen

JAKARTA - Bareskrim Polri menyatakan listrik di wilayah Sumatera sudah kembali pulih usai terjadinya blackout. Pemulihan dilakukan secara simultan mulai dari transmisi, gardu induk, hingga pembangkit di sistem kelistrikan Sumatera.

“Saat ini kondisi sistem kelistrikan di wilayah Sumatera telah berhasil dipulihkan sepenuhnya,” kata Wakabareskrim Polri, Nunung Syaifuddin dalam jumpa pers, Senin (25/5/2026).

Saat ini, suplai daya sebesar 5.579 megawatt (MW) berhasil dipasok ke 1.770 jaringan distribusi pelanggan yang sebelumnya terdampak pemadaman listrik. Kondisi telah stabil dan masih dalam pemantauan untuk menjaga kontinuitas pasokan listrik bagi masyarakat dan fasilitas umum.

“Berdasarkan keterangan resmi dari PT PLN (Persero), pasokan listrik di seluruh wilayah Sumatera telah kembali normal 100 persen serta beroperasi dengan aman dan stabil,” ujar Nunung.

Sementara hasil penyelidikan dari tim gabungan yang telah bergerak ke Tower 175 dan Tower 176 jaringan transmisi listrik di Desa Tempino, Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, ditemukan dugaan adanya gangguan cuaca yang membuat terganggunya transmisi listrik.

“Hasil identifikasi awal diketahui bahwa pada Jumat tanggal 22 Mei 2026 sekitar pukul 18.44 WIB, telah terjadi gangguan pada jaringan transmisi SUTET 275 kV jalur Muara Bungo - Sungai Rumpeh di wilayah Jambi,” kata dia.

“Gangguan tersebut diduga dipicu oleh faktor cuaca buruk dan mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera,” imbuhnya.

(Arief Setyadi )

