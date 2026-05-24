Kirim Tim ke Jambi, Bareskrim Usut Penyebab Black Out di Sumatera

JAKARTA - Bareskrim Polri mengirim tim ke Jambi untuk mendalami penyebab padamnya listrik atau black out selama berjam-jam di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat 22 Mei 2026. Peristiwa itu sempat menuai keluhan masyarakat.

“Tim Direktorat Tipidter Bareskrim Polri menerjunkan tim ke titik putus sambungan SUTET 175-176 Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Muara Jambi. Polisi menyelidiki penyebab black out yang terjadi di beberapa wilayah Sumatera,” kata Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni, Minggu (24/5/2026).

Ia menjelaskan, tim Direktorat Tipidter Bareskrim Polri didampingi Puslabfor Bareskrim Polri dan PLN melakukan pengecekan langsung di lokasi pada hari ini, Minggu. Adapun barang bukti berupa konduktor yang putus dibawa ke Puslabfor Bareskrim dan Litbang PLN untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Ia menambahkan, hingga saat ini belum ditemukan adanya indikasi unsur kesengajaan dalam gangguan listrik tersebut. Namun, pemeriksaan lebih lanjut masih akan dilakukan.