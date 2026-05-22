Listrik Padam Massal di Sejumlah Provinsi Sumatera, PLN Terjunkan Tim Cek Jaringan

JAKARTA – Mati lampu massal dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah di berbagai provinsi di Pulau Sumatera pada Jumat (22/5/2026). Menurut laporan, pemadaman listrik ini terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, hingga Riau.

Berdasarkan informasi yang beredar, listrik padam di Aceh dan Sumatera Utara pada Jumat, mulai pukul 18.44 WIB. Keterangan PLN menyebutkan bahwa aliran listrik padam karena adanya gangguan pada sistem suplai listrik.

Dalam keterangan resmi pada Jumat malam, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto mengatakan bahwa PLN telah menurunkan tim teknis ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan. PLN meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik karena pemadaman massal ini.

“Saat ini tim teknis PLN telah diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pengecekan menyeluruh pada sistem dan jaringan kelistrikan,” kata Gregorius dalam keterangannya. “PLN mengimbau masyarakat untuk tetap tenang.”

Pihak PLN menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang terdampak dan meminta agar bersabar selama upaya pemulihan. Hingga berita ini diturunkan, proses pemulihan aliran listrik masih berlangsung dan sejumlah provinsi di Sumatera dilaporkan masih gelap gulita.

(Rahman Asmardika)

