Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Listrik Padam Massal di Sejumlah Provinsi Sumatera, PLN Terjunkan Tim Cek Jaringan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |21:29 WIB
Listrik Padam Massal di Sejumlah Provinsi Sumatera, PLN Terjunkan Tim Cek Jaringan
ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Mati lampu massal dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah di berbagai provinsi di Pulau Sumatera pada Jumat (22/5/2026). Menurut laporan, pemadaman listrik ini terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, hingga Riau.

Berdasarkan informasi yang beredar, listrik padam di Aceh dan Sumatera Utara pada Jumat, mulai pukul 18.44 WIB. Keterangan PLN menyebutkan bahwa aliran listrik padam karena adanya gangguan pada sistem suplai listrik.

Dalam keterangan resmi pada Jumat malam, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto mengatakan bahwa PLN telah menurunkan tim teknis ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan. PLN meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik karena pemadaman massal ini.

“Saat ini tim teknis PLN telah diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pengecekan menyeluruh pada sistem dan jaringan kelistrikan,” kata Gregorius dalam keterangannya. “PLN mengimbau masyarakat untuk tetap tenang.”

Pihak PLN menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang terdampak dan meminta agar bersabar selama upaya pemulihan. Hingga berita ini diturunkan, proses pemulihan aliran listrik masih berlangsung dan sejumlah provinsi di Sumatera dilaporkan masih gelap gulita.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Listrik Padam PLN Mati Lampu
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/320/3220118//masyarkat-3s9J_large.jpg
Tekan Emisi dan Konsumsi BBM, Ubah Cara Berangkat Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/320/3220006//pembangkit_listrik-fuKt_large.jpg
Kebutuhan Listrik di RI Kian Meningkat, Infrastruktur Gas Disiapkan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/320/3220008//pln-45D8_large.jpg
PLN Teken 4 Perjanjian Jual Beli Gas dan LNG Rp360 Triliun, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/320/3219774//diskon_listrik-Z6u4_large.jpg
Diskon Listrik 50 Persen PLN Berlaku Lagi di Mei 2026, Ini Syarat hingga Cara Dapatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/320/3219372//bioenergi-Wal5_large.jpg
Pengembangan Bioenergi Sorgum, Substitusi Batu Bara di Pembangkit Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/622/3218197//token_listrik-m9pg_large.jpg
Cara Mudah Beli Token Listrik Jam 12 Malam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement