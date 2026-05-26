Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Eks Anggota Ombudsman Yeka Hendra Ditetapkan Tersangka Obstruction of Justice, Ini Perannya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 26 Mei 2026 |00:05 WIB
Eks Anggota Ombudsman Yeka Hendra Ditetapkan Tersangka Obstruction of Justice, Ini Perannya
Mantan anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika ditetapkan sebagai tersangka kasus perintangan penyidikan dalam perkara korupsi CPO.
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran mantan anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika (YHF) dalam kasus perintangan penyidikan (obstruction of justice) dalam perkara korupsi crude palm oil (CPO) atau bahan mentah minyak goreng tahun 2022.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi menyebut hal ini bermula pada kasus minyak goreng yang menyeret eks Dirjen Daglu Kemendag, Indra Sari Wisnu Wardhana.

Syarief menjelaskan, pada Februari 2022 lalu, Yeka menginisiasi Ombudsman untuk menginvestigasi maladministrasi dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng oleh Kemendag.

Kendati demikian, Syarief mengatakan, Yeka kemudian mengubah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 418 tertanggal 15 Agustus 2022.

"YHF mengubah materi laporan Ombudsman tersebut yang semula terkait dengan kelangkaan minyak goreng menjadi pencabutan DMO atau Domestic Market Obligation," kata Syarief dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (25/5/2026).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/337/3214064//hukuman-3gvx_large.jpg
Vonis Syafei Diperberat Jadi 8 Tahun Penjara di Kasus CPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/337/3212803//syarief_sulaeman_nadih-WhIL_large.jpg
Ketua Ombudsman Hery Susanto Ditahan di Rutan Salemba Usai Jadi Tersangka Korupsi Nikel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/337/3212798//ketua_ombudsman_ri_hery_susanto-bXw3_large.jpg
Ketua Ombudsman Diduga Terima Rp1,5 Miliar Terkait Kasus Korupsi Tata Kelola Nikel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/337/3212786//ketua_ombudsman_ri_hery_susanto-L0aX_large.jpg
Breaking News! Kejagung Tangkap Ketua Ombudsman Hery Susanto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/337/3212398//kejagung-iTvc_large.jpg
Kejagung Percepat Proses Lelang Kapal Tanker Iran Hasil Sitaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/337/3211351//kejagung_sita-wT4H_large.jpg
Kejagung Sita Sejumlah Aset Perusahaan Terafiliasi dengan Samin Tan, dari Bangunan hingga Batubara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement