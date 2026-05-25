Oknum Polisi Diduga Terlibat Peredaran Narkoba di Hotel B Fashion

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 25 Mei 2026 |16:30 WIB
Peredaran Narkoba di Hotel B Fashion (foto: Okezone)
JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap, adanya keterlibatan oknum polisi terkait dugaan peredaran narkotika di Hotel B Fashion, Jakarta Barat (Jakbar). 

Diduga oknum polisi tersebut berinsial AFH. Ia sendiri masuk dalam salah satu orang yang ikut ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. 

"Iya oknum Polri," kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso kepada awak media, Jakarta, Senin (25/5/2026). 

Eko menyebut, AFH sendiri saat ini sedang dilakukan proses kode etik hingga pengusutan secara pidana. 

"Proses etik dan pidana," ujar Eko. 

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap dugaan peredaran narkotika di dua hotel kawasan Jakarta Barat (Jakbar). Sebanyak 14 tersangka ditangkap dalam operasi ini. 

 

