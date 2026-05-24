Polres Jakpus Gelar Operasi Cipkon, 11 Orang Beserta Senjata Tajam dan Narkoba Diamankan

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Pusat menggelar Operasi Cipta Kondisi (Cipkon) di sejumlah titik rawan gangguan kamtibmas pada Minggu (24/5/2026), yang dimulai pukul 00.00 WIB sampai 04.00 WIB. Dalam operasi tersebut, 11 orang diamankan dan kini tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung menyampaikan, pihaknya mengerahkan 170 personel dalam operasi ini. Kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk menekan potensi tawuran, peredaran narkoba, balap liar, serta tindak kriminal jalanan lainnya.

“Operasi Cipta Kondisi ini rutin kami lakukan untuk memastikan situasi kamtibmas di wilayah Jakarta Pusat tetap aman dan kondusif, khususnya pada jam-jam rawan dini hari,” kata Reynold dalam keterangannya, Minggu (24/5/2026).

Lebih lanjut, ia menuturkan, petugas berhasil mengamankan tiga remaja yang diduga hendak melakukan aksi tawuran di wilayah Johar Baru. Polisi turut menyita dua bilah senjata tajam jenis celurit.

Selain itu, polisi juga menemukan obat keras jenis tramadol di beberapa lokasi razia. Di wilayah Tanah Abang, petugas mengamankan dua pria yang membawa 13 strip tramadol atau sebanyak 130 butir. Sementara di wilayah Senen dan Cempaka Putih, polisi juga menemukan sejumlah obat keras dari beberapa orang yang diamankan.