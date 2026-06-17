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Demonstrasi Akan Digelar di 5 Titik Jakarta Pusat Hari Ini, Bundaran HI hingga DPR Berpotensi Macet

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |09:22 WIB
Demonstrasi Akan Digelar di 5 Titik Jakarta Pusat Hari Ini, Bundaran HI hingga DPR Berpotensi Macet
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JAKARTA - Sejumlah aksi demonstrasi akan kembali digelar di Jakarta pada hari ini, Rabu (17/6/2026). Ada lima titik di wilayah Jakarta Pusat yang menjadi lokasi demonstrasi dan berpotensi menimbulkan kemacetan.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri, menyebutkan bahwa demonstrasi pertama digelar pukul 10.00 WIB oleh Aliansi Masyarakat Jakarta Timur di Jalan Medan Merdeka Selatan (selatan Monas).

“Untuk unjuk rasa kedua, dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Jakarta Peduli Indonesia di Gedung DPR/MPR RI pukul 10.00 WIB,” kata Erlyn kepada wartawan, Rabu.

Aksi unjuk rasa yang ketiga, kata dia, digelar oleh AUR Barisan Merdeka Jakarta di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) pukul 10.00 WIB.

Kemudian, ada unjuk rasa dari Front Rakyat dan Mahasiswa Madani seluruh Indonesia. Aksi tersebut rencananya digelar pukul 11.00 WIB.

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