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Bantah Isu Media Nasional Tidak Liput Demo Mahasiswa, KPI: 9 Televisi Memberitakan

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 16 Juni 2026 |13:54 WIB
Bantah Isu Media Nasional Tidak Liput Demo Mahasiswa, KPI: 9 Televisi Memberitakan
Demo Mahasiswa/Okezone
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JAKARTA – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat memberikan klarifikasi atas ramainya kabar di media sosial yang menyebutkan bahwa televisi nasional tidak memberitakan demonstrasi mahasiswa pada Jumat 12 Juni 2026.

Berdasarkan hasil pantauan dan monitoring KPI terhadap konten siaran televisi nasional, setidaknya terdapat 9 televisi yang telah memberitakan demo mahasiswa tersebut, yaitu iNews, BTV, CNN Indonesia, Metro TV, TVRI, Trans 7, Kompas TV, Garuda TV, dan TV One.

“Pernyataan bahwa tidak ada televisi nasional yang memberitakan demonstrasi mahasiswa adalah tidak akurat. Pantauan kami menunjukkan setidaknya sembilan televisi telah meliput peristiwa tersebut,” ujar Tulus Santoso, Komisioner KPI Pusat sekaligus Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran, Selasa (16/6/2026).

Oleh karena itu, tudingan kooptasi media massa oleh pemerintah agar tidak meliput demonstrasi tidak berdasar.

“Regulator seperti KPI dan pemerintah khususnya Kementerian Komdigi tidak memiliki kewenangan untuk mendikte atau mengarahkan konten pemberitaan media. Media memiliki dewan redaksi dan kebijakan editorial masing-masing yang bersifat independen,” tegasnya.

Sebagai regulator penyiaran, KPI Pusat senantiasa menghormati prinsip kebebasan pers dan berkomitmen menjaga iklim demokrasi yang sehat di Indonesia.

 

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Topik Artikel :
Demo di DPR Demo Mahasiswa KPI
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