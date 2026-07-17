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Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi Demo di Patung Kuda, Ini Tiga Isu yang Disampaikan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |16:12 WIB
Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi Demo di Patung Kuda, Ini Tiga Isu yang Disampaikan
Aksi demo mahasiswa di Patung Kuda, Menteng, 17 Juli 2026.
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JAKARTA - Ratusan mahasiswa menggelar aksi demo di kawasan Patung Kuda, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (17/7/2026) ini. Dalam aksi ini, ada tiga isu utama yang dibawa dan ingin disampaikan para mahasiswa kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Tuntutannya pertama bongkar total sistem tata negara, kedua selamatkan pendidikan Indonesia, ketiga kedaulatan masyarakat sipil. Tuntutan kami itu memang tuntutan umum, tetapi aksi ini akan terus berlangsung berjilid-jilid dan akan menggemborkan kabinet Prabowo-Gibran," ujar Koordinator Aksi Demo, Annur, kepada wartawan, Jumat (17/7/2026).

Menurutnya, mereka akan terus melakukan aksi demo ke depannya untuk menyuarakan tiga aspirasi tersebut. Pasalnya, belum ada perbaikan signifikan dari sistem tata negara, pendidikan, hingga kedaulatan masyarakat sipil di bawah pemerintahan saat ini.

Setidaknya, kata dia, ada sekitar 150 elemen mahasiswa yang telah hadir di lokasi untuk menyuarakan aspirasinya itu. Mereka pun sempat terlibat perdebatan dengan polisi karena aparat melarang aksi digelar tepat di titik Patung Kuda.

"Kami bagaimanapun menuntut agar bisa tetap berorasi di Patung Kuda. Kami pastinya berasal dari Universitas Negeri Jakarta, Paramadina, dan lainnya. Massa aksi yang sudah hadir di sini sekitar 150-an, kepolisian melarang (aksi di Patung Kuda) dan hal ini sudah berlangsung selama satu tahun lebih," katanya.

Saat ini, massa mahasiswa dari berbagai elemen tersebut tengah melakukan aksi dan orasi di Jalan Medan Merdeka Barat tepat di depan blokade kepolisian. Mereka tampak membawa bendera aliansi mahasiswa, spanduk, hingga poster bertuliskan aspirasi mereka.

(Rahman Asmardika)

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