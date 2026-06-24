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Ditutup Doa Bersama dan Tabur Bunga, Aksi Aliansi Cipayung Jakbar Berakhir Tertib

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |18:45 WIB
Ditutup Doa Bersama dan Tabur Bunga, Aksi Aliansi Cipayung Jakbar Berakhir Tertib
Aksi Aliansi Cipayung Jakbar di Monas (foto: Okezone)
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JAKARTA – Aksi demonstrasi yang digelar puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Jakarta Barat, di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2026), berakhir sekitar pukul 17.45 WIB.

Pantauan Okezone di lokasi, massa aksi membubarkan diri secara tertib setelah menggelar doa bersama, menyalakan lilin, dan melakukan tabur bunga sebagai penutup rangkaian aksi. Menjelang waktu Magrib, massa juga mengumandangkan azan sebelum meninggalkan lokasi unjuk rasa.

Sebelumnya, demonstrasi sempat menyebabkan kepadatan arus lalu lintas di sekitar Bundaran Patung Kuda. Pada pukul 17.00 WIB, ruas Jalan Medan Merdeka Selatan menuju Gambir ditutup total. Sementara itu, jalur dari arah sebaliknya menuju Jalan MH Thamrin hanya dibuka sebagian untuk kendaraan.

Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Cipayung Jakarta Barat menyebut aksi tersebut sebagai bentuk penyampaian aspirasi kepada pemerintah.

"Dengan ini kami ingin menyatakan sikap yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan semangat reformasi. Aliansi Cipayung Jakarta Barat menyatakan sikap," ujar perwakilan massa dari mobil komando.

 

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