Perwira Polisi Alami Patah Kaki saat Amankan Demo di DPR

JAKARTA - Kepala Bagian (Kabag) Perencanaan Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Adri Desas Furyanto terluka saat mengawal aksi unjuk rasa di depan gedung MPR/DPR RI. Korban mengalami retak pada tulang kakinya.

"Yang bersangkutan di diagnosa Fraktur Patella Dextra (patah tulang lutut kanan)," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Reynold EP Hutagalung kepada wartawan, Rabu (24/6/2026).

Reynold menyebutkan, saat ini AKBP Adri masih menjalani perawatan di RS Polri Kramat Jati.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Iptu Erlyn Sumantri mengatakan peristiwa tersebut pada Senin 22 Juni 2026 lalu. Saat itu terjadi kericuhan hingga berujung pembakaran ban. AKBP Adri berusaha memadamkan api hingga terjatuh.

"Sewaktu pengamanan unjuk rasa di DPR MPR RI, kronologi, yang bersangkutan Pak Adri saat mengamankan jalannya unras dari PB PMII," ujar dia.