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Buruh Said Iqbal Pastikan Tak Demo Besar-besaran di Bulan Agustus-September

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 06 Agustus 2026 |12:55 WIB
Buruh Said Iqbal Pastikan Tak Demo Besar-besaran di Bulan Agustus-September
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal (foto: Okezone)
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JAKARTA - Elemen buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pimpinan Said Iqbal, memastikan tidak akan menggelar demonstrasi besar-besaran, pada bulan Agustus dan September 2026. 

"Bahwa buruh Indonesia setidak-tidaknya KSPI dan Partai Buruh, tidak ada rencana melakukan aksi besar-besaran di bulan Agustus dan September 2026," kata Said dalam konferensi pers virtual, Kamis (6/8/2026). 

Said yang merupakan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh itu juga membantah munculnya informasi, atau isu elemen pekerja bakal turun ke jalan. 

Apalagi, kata Presiden Partai Buruh itu, sangat tidak benar apabila akan terjadi kerusuhan. "Atau ada isu-isu yang menyatakan ada potensi kerusuhan aksi di bulan Agustus hingga September 2026, itu juga tidak benar," ujar Said. 

 

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Topik Artikel :
Buruh Aksi Demo Demo Demo Agustus
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