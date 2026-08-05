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JK soal Isu Demo Besar Agustus: Sampaikan Pendapat Boleh, Jangan Merusak!

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Rabu, 05 Agustus 2026 |19:05 WIB
JK soal Isu Demo Besar Agustus: Sampaikan Pendapat Boleh, Jangan Merusak!
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK)/Okezone
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JAKARTA – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menanggapi maraknya narasi di media sosial terkait isu kerusuhan besar yang disebut-sebut akan terjadi pada Agustus mendatang.

Menurutnya, penyampaian pandangan dan pendapat merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi.

"Ini kan negara demokrasi. Memberikan pandangan-pendapat ya bisa saja. Asal jangan merusak, jangan nanti menakutkan masyarakat," kata JK saat ditemui di kediamannya, Rabu (5/8/2026).

JK menyoroti beredarnya unggahan di media sosial yang menampilkan foto-foto demonstrasi besar tanpa konteks yang jelas.

Menurut dia, tidak sedikit gambar yang digunakan merupakan dokumentasi aksi lama, namun seolah-olah menggambarkan kondisi saat ini.

"Memang betul itu, tiap hari kita lihat di medsos itu foto seakan-akan raksasa itu demo, padahal itu demo dua tahun lalu atau demo lima tahun lalu," ujar JK.

 

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