Menko Polkam Bakal Bongkar Dalang Hoaks Video Demo Besar

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago memastikan video unjuk rasa besar yang beredar di media sosial merupakan informasi bohong. Ia pun menyatakan bakal mengungkap dalang penyebar video hoaks tersebut.

Menurutnya, video itu merupakan dokumentasi dari unjuk rasa pada masa lalu. Ia memastikan tidak ada unjuk rasa besar yang terjadi saat ini.

"Video itu saya nyatakan tidak benar. Tidak ada di wilayah Indonesia, di Tanah Air kita, ada hoaks-hoaks yang seperti itu. Mungkin itu dari masa lalu. Pada saat sekarang ini, tidak ada," kata Djamari saat jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026).

Djamari mengatakan, pemerintah telah bekerja bersama TNI-Polri dengan sungguh-sungguh untuk menjaga kondusivitas. Untuk itu, ia menyatakan pihaknya akan mengungkap dalang penyebar hoaks tersebut.

"Akunnya akun siapa ini? Ada akunnya, kami akan temukan itu. Makanya tadi saya katakan, kalau misalnya terjadi bahwa itu ada indikasi dan bisa memenuhi ketentuan melanggar tindak pidana kami akan lakukan itu. Kami akan melakukan tindakan sangat tegas," tegas Djamari.