Viral Video Gunung Anak Krakatau Meletus Dahsyat, PVMBG: Hoaks AI

JAKARTA - Viral video di media sosial yang memperlihatkan letusan Gunung Anak Krakatau (GAK) di Selat Sunda, Lampung, disertai semburan api merah besar pada malam hari. Video berdurasi sekitar 10 detik itu juga memperlihatkan pemandangan dari atas kapal.

Sejumlah penumpang tampak mengarahkan ponsel ke langit malam yang dipenuhi kepulan asap, pijaran api kemerahan, dan kilatan cahaya di sekitar kawah.

Bahkan, video yang viral tersebut disertai narasi, “izin, dapet video dari teman yang adiknya kerja di kapal Gunung Anak Krakatau jam 20.49 WIB.”

Menanggapi beredarnya video tersebut, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menegaskan video tersebut merupakan hoaks. Bahkan, PVMBG mengungkapkan gunung yang terlihat dalam video bukanlah Gunung Anak Krakatau.

Selain itu, PVMBG menjelaskan video letusan Gunung Anak Krakatau tersebut merupakan hasil penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Hal itu terlihat karena layar ponsel yang ada di dalam video juga tidak merekam adanya kejadian letusan.