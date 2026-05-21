Diperiksa Polisi, Model Penyebar Hoax Dibegal di Jakbar Menangis Sesenggukan

JAKARTA - Seorang model berinisial AWS diperiksa di Polda Metro Jaya setelah menyebarkan berita bohong atau hoax terkait aksi pembegalan yang diklaim terjadi di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Usai menjalani pemeriksaan, AWS terlihat menangis.

Berdasarkan pantauan, AWS terlihat keluar dari Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya sekitar pukul 20.16 WIB. Ia tampak mengenakan hoodie berwarna biru dan celana panjang berwarna krem. Wajahnya tertutup masker, sementara kepalanya ditutupi hoodie.

AWS juga tampak didampingi seorang perempuan serta sejumlah personel penyidik Polda Metro Jaya. Saat keluar, AWS kembali terlihat ditemani seorang perempuan dan dua petugas kepolisian, serta hanya menangis saat ditanyai awak media.

Sementara Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto membenarkan adanya pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

“Iya (pemeriksaan) di Siber dalam rangka penjelasan yang bersangkutan,” ucap Budi, Kamis (21/5/2026).