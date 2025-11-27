Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Waspada Beragam Bentuk Hoaks, Lucu hingga Berbahaya

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |02:18 WIB
Waspada Beragam Bentuk Hoaks, Lucu hingga Berbahaya
Waspada Beragam Bentuk Hoaks, Lucu hingga Berbahaya
JAKARTA - Konten hoaks yang beredar di media sosial (medsos) kini beragam bentuknya. Mulai dari konten lucu hingga berbahaya. 

1. Hoaks 

Hal itu diungkapkan Koordinator #Bijakbersosmed sekaligus COO Suvarna.id, Enda Nasution, saat dialog Sindonews Sharing Session di ajang iNews Media Group Campus Connect (ICC), di Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Rabu (26/11/2025). 

Enda meminta masyarakat untuk lebih jeli membedakan mana hoaks yang berbahaya dan hiburan.

"Jadi tidak semua hoaks diciptakan sama. Ada yang berbahaya, ada juga yang lucu-lucuan tadi katanya kan," ucap Enda. 

Ia memberikan contoh salah satu hoaks yang dibuat untuk konten hiburan, seperti ketika seorang bayi yang diselamatkan oleh kucing dari serangan harimau. Dia menyebut konten tersebut sepenuhnya dibuat oleh artificial intelligence (AI).

"Nah itu kan sebenarnya bisa dibilang bukan misinformasi yang dimaksudkan tapi juga sebuah ciptaan gitu ya, kayak konten aja jadinya," ujarnya.

"Jadi antara hoaks yang satu dengan hoaks yang lain kita juga perlu cermati yang mana sih yang berbahaya, yang mana yang okelah masih bisa kita toleransi gitu," ujarnya.

 

