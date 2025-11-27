Tertabrak Kereta, Mobil Jatuh ke Kali di Cengkareng

JAKARTA - Kecelakaan terjadi di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat pada Rabu (26/11/2025) malam. Kecelakaan melibatkan sebuah mobil dengan kereta. Tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

1. Mobil Tertabrak Kereta

Peristiwa itu dilaporkan akun X resmi milik kepolisian @TMCPoldaMetro pada Rabu (26/11/2025) malam tadi sekira pukul 21.01 WIB. Bahkan, terdapat video dan foto-foto yang menggambarkan kondisi mobil berwarna putih itu setelah ditabrak kereta.

Mobil dengan nomor polisi B 1975 BJY itu mengalami kerusakan parah pada bagian bodinya, baik depan, atap, samping, maupun belakangnya. Mobil tersebut disebutkan tertabrak kereta dari 2 arah hingga akhirnya jatuh ke kali di kawasan Palang Pintu Klingkit Jembatan Gantung Cengkareng.

"Terjadi kecelakaan lalu-lintas sekitar pukul 19.30 WIB di perlintasan kereta api tanpa palang pintu Klingkit Jembatan Gantung Cengkareng. Sebuah mobil jeep tertabrak kereta dari 2 arah kemudian jatuh ke kali di sekitaran lokasi," tulis admin sebagaimana dilihat pada Rabu (26/11/2025) malam.

Dalam insiden kecelakaan itu tak ada korban jiwa maupun korban luka. Petugas kepolisian sudah berada di lokasi untuk melakukan penanganan.

Namun, belum diketahui secara pasti kronologi mobil berwarna putih itu bisa sampai tertabrak kereta hingga terjatuh ke kali.

(Erha Aprili Ramadhoni)