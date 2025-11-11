Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Toyota Calya Tabrak Honda HRV di Jalan Margonda Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 11 November 2025 |03:00 WIB
Toyota Calya Tabrak Honda HRV di Jalan Margonda Depok
Toyota Calya Tabrak Honda HRV di Jalan Margonda Depok
A
A
A

DEPOK Kecelakaan melibatkan dua mobil Honda HRV dengan nomor polisi B 2412 BIY dan Toyota Calya B 1592 ZKX di Jalan Raya Margonda, Kota Depok, Jawa Barat, pada Senin (10/11/2025). Dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa.

Kanit Laka Satlantas Polres Metro Depok, Iptu Pujiono menjelaskan, kecelakaan berawal Honda HRV tengah melaju di jalur cepat searah dengan Toyota Calya dari arah Selatan menuju Utara. Sesampainya nya di dekat Dmall Depok pengemudi Toyota Calya diduga menyenggol Honda HRV.

"Pengemudi Toyota Calya tetap melaju dengan cara zig zag dan tidak menepikan kendaraanya, lalu pengemudi Honda HRV mencoba mengejar. Sesampainya di dekat Bank Mandiri Taspen Kelurahan Kemiri Muka,’’ ujar Pujiono.

Pengemudi Toyota Calya menabrak separator yang berada di tengah jalan serta berusaha melaju dan menabrak pembatas jalan antara jalur cepat dan lambat dengan posisi akhir mobil tersebut. tersangkut

Pujiono juga memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut. "Alhamdulillah untuk korban jiwa nihil," tandasnya.

(Fahmi Firdaus )

      
Telusuri berita news lainnya
