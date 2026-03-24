Penampakan Fortuner Usai Tabrak Beruntun di PIK, 2 Orang Tewas dan 7 Luka

JAKARTA – Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil Toyota Fortuner diduga menabrak sejumlah pengendara sepeda motor terjadi di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Penjaringan, Jakarta Utara. Akibat peristiwa tersebut, dua orang tewas dan tujuh lainnya mengalami luka-luka.

Dari foto yang diterima, mobil Fortuner yang diduga menjadi penyebab kecelakaan tampak mengalami kerusakan cukup parah pada bagian bodi. Sementara itu, sejumlah sepeda motor juga terlihat ringsek, terutama pada bagian belakang.

Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Utara, AKP Edy Wibowo, menjelaskan peristiwa kecelakaan itu terjadi pada Senin (23/3/2026) sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Marina Raya arah timur, Penjaringan, Jakarta Utara.

“Awalnya kendaraan Toyota Fortuner B-1951-WJG yang dikemudikan CH melaju dari arah utara ke selatan. Di dekat Fresh Market, kendaraan tersebut menabrak mobil lain,” kata Edy, Selasa (24/3/2026).

Mobil tersebut kemudian terus melaju ke arah Jalan Marina Raya dan kembali menabrak kendaraan roda empat lainnya.

“Selanjutnya, di dekat Rukan Exclusive, kendaraan tersebut menabrak sepeda motor Honda Beat E-2270-HAK yang dikemudikan SP dengan penumpang MS,” ujarnya.