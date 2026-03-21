Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kecelakaan Maut KM 290 Tegal, Lima Sekeluarga Dimakamkan Satu Liang di Pemalang

Suryono Sukarno , Jurnalis-Sabtu, 21 Maret 2026 |00:15 WIB
Mobil korban kecelakaan Tol Tegal (foto: dok ist)
A
A
A

PEMALANG - Suasana duka menyelimuti prosesi pemakaman lima orang sekeluarga korban kecelakaan maut di KM 290 Tol Tegal, Jawa Tengah, Jumat (20/3/2026).

Kelima korban dimakamkan di kampung halaman mereka di Desa Bulu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Ratusan warga turut mengantar iring-iringan lima keranda menuju tempat pemakaman umum yang berjarak sekitar satu kilometer dari rumah duka.

Tangis keluarga dan warga pecah sepanjang perjalanan. Suasana haru semakin terasa saat kelima jenazah dimakamkan dalam satu liang lahat.

Sebelumnya, jenazah disemayamkan di rumah duka di Dusun Peron, Kelurahan Petarukan. Adapun identitas korban yakni Gunawan (42), Devi Agustina (33), serta tiga anak mereka: Narendra Dewan Gaozan (9), Nafisah Maisaroh (11), dan Nurel Arshaka Sachio (3).

Keluarga tersebut diketahui merupakan pemudik dari Bekasi yang hendak pulang ke kampung halaman di Pemalang untuk merayakan Idulfitri bersama keluarga.

Namun perjalanan mudik mereka berakhir tragis. Mobil yang mereka tumpangi menabrak bagian belakang bus yang tengah berhenti di bahu jalan di KM 290 Tol Tegal.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement