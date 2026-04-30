Rem Blong di Slipi, Truk Tronton Hantam Trotoar dan Separator Busway

JAKARTA – Sebuah truk tronton mengalami kecelakaan di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di turunan layang Slipi, Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026). Kecelakaan tersebut diduga dipicu oleh kegagalan sistem pengereman.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani, menjelaskan truk Mitsubishi tronton awalnya melaju dari arah timur ke barat. Sesampainya di turunan layang, kendaraan mengalami rem blong sehingga pengemudi kehilangan kendali.

"Diduga kendaraan khusus tronton Mitsubishi dengan NRKB B-9888-GW mengalami rem blong dan naik ke trotoar kiri jalan," ujar Ojo, Kamis (30/4/2026).

Meski sempat menabrak trotoar, laju kendaraan tidak terkendali. Pengemudi kemudian membanting setir ke kanan hingga menabrak separator busway.

"Pengemudi membanting setir ke kanan dan menabrak separator busway serta besi pembatas taman. Posisi akhir kendaraan menghadap ke utara," ucapnya.