Kronologi Fortuner Diamuk Massa di Tanah Abang, Berawal dari Klakson di Jalan

JAKARTA - Aksi pengrusakan sebuah mobil Toyota Fortuner oleh massa di kawasan Jalan KH Mas Mansyur, Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat, menghebohkan warga yang melintas pada Minggu (7/6/2026). Insiden tersebut diduga dipicu perselisihan antara pengemudi mobil dan seorang pengendara sepeda motor yang terjadi sebelumnya di wilayah Tebet.

Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat mobil Fortuner berwarna hitam menjadi sasaran amukan massa. Kaca depan kendaraan pecah setelah dihantam benda keras, sementara sejumlah warga tampak mengerumuni kendaraan tersebut.

Kapolsek Metro Tanah Abang, AKBP Dhimas Prasetyo, menjelaskan berdasarkan keterangan awal yang diperoleh polisi, keributan bermula saat pengemudi Fortuner membunyikan klakson berulang kali karena merasa jalannya terhalang oleh pengendara sepeda motor.

"Berawal pengendara Fortuner membunyikan klakson berulang kali. Karena merasa dihalangi jalannya, selanjutnya pengendara Fortuner memepet dan memaki-maki pengendara sepeda motor," ujar Dhimas.

Tak lama kemudian, dua pengendara motor lainnya datang dan menegur sopir Fortuner. Teguran tersebut justru memicu adu mulut di jalan yang semakin memanas.

Menurut Dhimas, salah satu pengendara motor diduga sengaja menabrakkan kendaraannya ke mobil Fortuner. Situasi semakin tidak terkendali ketika pengendara motor berteriak “tabrak lari” sambil mengejar kendaraan tersebut, sehingga mengundang perhatian pengguna jalan lain.

"Pengendara sepeda motor terus mengejar sambil teriak tabrak lari. Sehingga makin banyak massa yang mengejar dan melakukan pengrusakan. Selanjutnya dalam perjalanan mobil tersebut bisa dihentikan," jelasnya.