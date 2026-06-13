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Viral Fortuner Diamuk Massa di Ciledug, Ternyata Panik Mau Ditangkap Terkait Narkoba

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 13 Juni 2026 |15:51 WIB
Viral Fortuner Diamuk Massa di Ciledug, Ternyata Panik Mau Ditangkap Terkait Narkoba
Ilustrasi (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Viral di media sosial (medsos) sebuah video yang memperlihatkan mobil Toyota Fortuner diamuk massa di kawasan Ciledug, Tangerang, Banten pada Jumat 12 Juni 2026 malam. Kejadian itu ternyata merupakan rangkaian penangkapan kasus narkoba.

"Ciledug mencekam. Pengemudi Fortuner diduga tabrak lari diamuk warga saat terjebak macet," tulis keterangan akun Instagram @ciledug24jamz, dikutip Sabtu (13/6/2026).

Menanggapi kejadian itu, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Prasetyo Nugroho menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi dalam rangkaian penangkapan seorang pengedar narkotika.

"Salah satu temannya tuh udah kita amankan. Terus dia masih ada di mobil nah mau kita tangkap, dia berusaha melarikan diri. Kita kejar sama anggota kita," kata Prasetyo.

Warga yang melihat aksi kejar-kejaran itu, kata Prasetyo, secara spontan meneriaki mobil tersebut sebagai pelaku tabrak lari. Hal itu kemudian mengundang pengendara lain yang mencoba menghentikan mobil tersebut.

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