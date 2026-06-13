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Terekam CCTV, Lansia 70 Tahun di PIK Nyaris Diculik Pria Bermobil Fortuner

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 13 Juni 2026 |15:19 WIB
Terekam CCTV, Lansia 70 Tahun di PIK Nyaris Diculik Pria Bermobil Fortuner
Kasus penculikan (foto: dokk ist)
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JAKARTA - Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria lanjut usia (lansia), melawan pria tak dikenal yang diduga hendak menculiknya di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Penjaringan, Jakarta Utara, viral di media sosial. Korban berinisial GH (70) nyaris menjadi korban penculikan, saat sedang berjalan di salah satu kawasan perumahan di PIK.

Berdasarkan video dan foto yang beredar, korban terlihat mengenakan kaus putih dan celana pendek. Saat berjalan, GH tampak diikuti sebuah mobil Toyota Fortuner berwarna putih.

Setibanya di depan salah satu rumah, seorang pria berjaket hitam keluar dari kendaraan tersebut dan diduga berusaha memaksa korban masuk ke dalam mobil. Korban dan pelaku kemudian terlibat pergulatan. Keduanya bahkan sempat terjatuh ke jalan saat terjadi aksi tarik-menarik.

Meski pelaku terus berusaha menarik korban ke arah mobil, GH memberikan perlawanan hingga membuat pelaku kesulitan menjalankan aksinya. Karena korban terus melawan dan berteriak meminta pertolongan, pelaku akhirnya menghentikan aksinya. Pelaku kemudian kembali masuk ke mobil dan melarikan diri dari lokasi kejadian.

Kanit Reskrim Polsek Metro Penjaringan, AKP Sampson Sosa, membenarkan adanya laporan terkait peristiwa tersebut. Ia menjelaskan, kejadian itu terjadi pada Kamis 16 April 2026, sekitar pukul 06.55 WIB.

"Polsek Metro Penjaringan mendapatkan laporan polisi terkait dugaan percobaan penculikan dan atau penganiayaan yang terjadi pada tanggal 16 April pukul 06.55 WIB dengan korban seorang laki-laki atau bapak-bapak," kata Sampson, Sabtu (13/6/2026).

 

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Topik Artikel :
PIK kasus penculikan penculikan
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