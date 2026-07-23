Heboh Atlet Golf Diculik, Jesslyn Wijaya Ternyata Pergi ke Malaysia dan Thailand Bersama Keluarga

JAKARTA - Atlet Golf Jesslyn Wijaya dikabarkan diduga diculik saat ulang tahun neneknya di sebuah restoran di Kawasan Jakarta Pusat. Belakangan diketahui Jesslyn diduga pergi keluar negeri bersama ibu dan bibinya.

"Bersama ibu dan bibinya. Terbang dari Indonesia ke Kl lalu ke Bangkok. Tanggal 14," ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Heri Saputra pada wartawan, Kamis (23/7/2026).

Namun hingga kini, polisi belum berkomunikasi dengan Jesslyn, khususnya dengan ibu dan bibinya. Oleh karena itu, dia belum bisa memastikan Jesslyn diduga menjadi korban penculikan atau bukan.

"Belum ada komunikasi sama keluarganya maupun Jesslyn. Jadi belum bisa kita pastikan apakah penculikan atau bukan," tuturnya.

Berdasarkan hasil penelusuran polisi sejauh ini, korban diduga pergi bersama ibu dan bibinya ke luar negeri. Polisi hingga kini masih mengklarifikasi keluarga Jesslyn untuk memastikan keselamatannya lebih lanjut.

"Kita mencoba klarifikasi dengan keluarga terkait peristiwa yang terjadi dan keselamatan Jesslyn," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

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