Atlet Golf Perempuan Diculik saat Perayaan Ultah Nenek di Restoran Jakpus, Begini Kronologinya!

JAKARTA - Seorang atlet golf perempuan bernama Jesslyn Wijaya Lay diduga menjadi korban penculikan saat sedang menghadiri perayaan ulang tahun neneknya di salah satu restoran di kawasan Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Heri Saputra membenarkan adanya laporan penculikan yang menimpa Jesslyn. “Iya betul, masih proses,” kata Roby kepada wartawan, Senin (20/7/2026).

Dia menambahkan, saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mencari fakta dari kasus dugaan penculikan tersebut.

“Sampai dengan saat ini masih kita lakukan penyelidikan untuk mencari fakta-faktanya,” tutupnya.

Kronologi Kejadian