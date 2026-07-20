Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Atlet Golf Perempuan Diculik saat Perayaan Ultah Nenek di Restoran Jakpus, Begini Kronologinya!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |18:49 WIB
Atlet Golf Perempuan Diculik saat Perayaan Ultah Nenek di Restoran Jakpus, Begini Kronologinya!
Ilustrasi Penculikan
A
A
A

JAKARTA - Seorang atlet golf perempuan bernama Jesslyn Wijaya Lay diduga menjadi korban penculikan saat sedang menghadiri perayaan ulang tahun neneknya di salah satu restoran di kawasan Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Heri Saputra membenarkan adanya laporan penculikan yang menimpa Jesslyn.  “Iya betul, masih proses,” kata Roby kepada wartawan, Senin (20/7/2026).

Dia menambahkan, saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mencari fakta dari kasus dugaan penculikan tersebut.

“Sampai dengan saat ini masih kita lakukan penyelidikan untuk mencari fakta-faktanya,” tutupnya.

Kronologi Kejadian

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
viral atlet diculik penculikan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/338/3231194//penganiayaan-Sxrb_large.jpg
Beri Tantangan ke Bocah Makan Cabai hingga Masuk Freezer, Pria di Depok Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/337/3231190//pemerintah-KHPu_large.jpg
Viral Transpuan Dipersekusi, Yusril: Perpres soal LGBT Jangan Ditafsirkan Lakukan Diskriminasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/338/3231147//viral-xeoX_large.jpg
Polisi Periksa Peneror Tetangga di Pancoran Mas Depok Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/340/3231125//viral-G2qD_large.jpg
Heboh! Wanita Ini Dituduh Jadi Dukun Santet, Warga Gelar Ritual Sumpah Pocong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/340/3231119//viral-jZ6g_large.jpg
Nenek 90 Tahun Diperkosa Pemuda di Grobogan, Begini Kronologi Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/19/482/3231031//challenge_tidak_minum_air_putih-tg6b_large.jpg
Viral Challenge Tak Minum Air Putih Setahun, Dokter Angkat Suara!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement