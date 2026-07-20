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Polisi Periksa Peneror Tetangga di Pancoran Mas Depok Hari Ini

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |13:02 WIB
Polisi Periksa Peneror Tetangga di Pancoran Mas Depok Hari Ini
Pelaku Peneror Tetangga di Depok
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DEPOK - Polisi menyelidiki kasus dugaan perusakan rumah warga yang diteror tetangga di Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Polisi berencana memanggil terduga pelaku hari ini.

“Sudah mengirimkan surat panggilan untuk terlapor hari ini,” kata Kasi Humas Polres Metro Depok AKP Hendra kepada wartawan, Senin (20/7/2026).

Hendra melanjutkan, sejauh ini pihak kepolisian telah memeriksa lima orang saksi terkait peristiwa tersebut. “Sudah mengecek TKP. Sudah memeriksa lima orang saksi,” pungkasnya.

Sebelumnya, viral di media sosial rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria melempar helm ke rumah tetangga di Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Polisi menyelidiki kasus tersebut.

Dari video yang beredar di media sosial, terlihat seorang pria mondar-mandir menggunakan motor di depan pagar rumah korban. Kemudian, pria tersebut melemparkan helm dengan kencang ke dalam rumah korban.

Sementara pada hari yang berbeda, tampak pria itu yang sama sempat membuang sampah ke rumah korban. Sejumlah warga berusaha melerai aksi pria tersebut, tapi muncul keributan.

(Fahmi Firdaus )

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