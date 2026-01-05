Setelah Culik Maduro, Trump Ulangi Ancaman Aneksasi Greenland

JAKARTA – Donald Trump kembali mengusulkan aneksasi Greenland setelah militer Amerika Serikat (AS) melancarkan serangan ke Venezuela dan menculik Presiden Nicolas Maduro. Pernyataan ini disampaikan Trump setelah pemimpin Denmark mendesaknya untuk “menghentikan ancaman” terhadap pulau tersebut.

Berbicara kepada wartawan, Trump mengatakan, “Kita (AS) membutuhkan Greenland dari sudut pandang keamanan nasional.”

Trump telah berulang kali mengangkat kemungkinan wilayah semiotonom Denmark tersebut menjadi bagian yang dianeksasi oleh AS, dengan alasan lokasinya yang strategis untuk tujuan pertahanan dan kekayaan mineralnya.

Perdana Menteri Greenland, Jens Frederik Nielsen, menanggapi dengan mengatakan “cukup sudah” dan menggambarkan gagasan kendali AS atas pulau tersebut sebagai “fantasi.”

“Tidak ada lagi tekanan. Tidak ada lagi sindiran. Tidak ada lagi fantasi aneksasi. Kami terbuka untuk dialog. Kami terbuka untuk diskusi. Tetapi ini harus terjadi melalui saluran yang tepat dan dengan menghormati hukum internasional,” kata Nielsen.

Sebelumnya, Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, mengatakan, “AS tidak berhak mencaplok salah satu dari tiga negara di Kerajaan Denmark.”