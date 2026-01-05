Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pemerintahan Sementara Venezuela Tegas Dukung Maduro Usai Penahanan oleh AS

Awaludin , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |05:55 WIB
Pemerintahan Sementara Venezuela Tegas Dukung Maduro Usai Penahanan oleh AS
Presiden Venezuela Nicolas Maduro saat ditangkap AS (Foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintahan sementara Venezuela menyatakan tetap solid di belakang Presiden Nicolas Maduro, setelah penahanannya oleh Amerika Serikat memicu ketidakpastian politik, di negara Amerika Selatan kaya minyak itu dalam beberapa dekade terakhir.

Berdasarkan kutipan dari Reuters, Senin (5/1/2026). Seorang pejabat tinggi Venezuela mengatakan, bahwa institusi negara tetap berfungsi dan tidak akan terpecah, meskipun Maduro kini ditahan di pusat penahanan New York, dan dijadwalkan menghadapi sidang pengadilan atas tuduhan terkait narkotika.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang berada di Florida pada Minggu, mengatakan bahwa Washington telah memerintahkan penangkapan Maduro dari Venezuela pada Sabtu dan mengklaim AS akan mengambil alih kendali pemerintahan negara tersebut.

Namun di Caracas, para pejabat senior pemerintahan Maduro masih memegang kendali atas lembaga-lembaga utama negara. Mereka menyebut penahanan tersebut sebagai “penculikan” dan menuduh Washington melakukan intervensi langsung terhadap kedaulatan Venezuela.

"Di sini, persatuan kekuatan revolusioner lebih dari terjamin. Di sini hanya ada satu presiden, dan namanya Nicolas Maduro Moros. Jangan ada yang terpancing provokasi musuh," tegas Menteri Dalam Negeri, Diosdado Cabello dalam rekaman audio yang dirilis oleh Partai Sosialis Bersatu Venezuela (PSUV).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/18/3193484//viral-Oonq_large.jpg
Sekutu Venezuela hingga Pemimpin Dunia Kecam Serangan AS dan Penangkapan Presiden Maduro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/18/3193448//as-5aU7_large.jpeg
Trump Akan Kelola Venezuela Usai Pasukan Elite Delta Force Tangkap Presiden Maduro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/65/3193446//presiden_venezuela_nicolas_maduro-wBy5_large.jpg
Riwayat Pendidikan dan Karier Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang Ditangkap Amerika 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/18/3193389//presiden_venezuela_nicolas_maduro-1Ul6_large.png
Breaking News! Presiden Venezuela Maduro dan Istri Ditangkap AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/18/3193366//kebakaran_terlihat_di_ibu_kota_caracas_venezuela_pasca_serangan_as-7RjC_large.jpg
Venezuela Umumkan Keadaan Darurat Pasca Serangan AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/18/3192574//presiden_venezuela_nicolas_maduro-eGQB_large.jpg
Dukun Peru Ramalkan Sakitnya Donald Trump dan Nasib Maduro
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement