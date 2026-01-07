Trump Bidik Greenland, Sekutu NATO Bereaksi Keras

JAKARTA - Isu masa depan Greenland kembali memanas setelah Gedung Putih mengonfirmasi, bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah membahas “berbagai opsi” untuk memperoleh wilayah semi-otonom milik Denmark tersebut—termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan militer.

Seperti dilansir dari BBC, Rabu (7/1/2026). Gedung Putih menyebut akuisisi Greenland sebagai “prioritas keamanan nasional” bagi Amerika Serikat. Pernyataan ini memperkuat klaim Trump yang kembali dilontarkan akhir pekan lalu, bahwa AS “membutuhkan” Greenland demi kepentingan keamanan strategis, khususnya di kawasan Arktik.

Langkah Trump langsung memicu reaksi keras dari Eropa. Enam negara sekutu—Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, dan Spanyol—bersama Denmark mengeluarkan pernyataan bersama yang menegaskan bahwa masa depan Greenland hanya dapat ditentukan oleh rakyat Greenland dan Denmark.

"Greenland adalah milik rakyatnya," tegas pernyataan tersebut, seraya menekankan bahwa keamanan Arktik harus dijaga secara kolektif oleh negara-negara NATO, bukan melalui tindakan sepihak.

Ketegangan meningkat setelah Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, memperingatkan bahwa serangan apa pun dari AS terhadap Greenland berpotensi mengakhiri NATO—aliansi militer trans-Atlantik yang selama ini menjadi pilar pertahanan bersama Barat.