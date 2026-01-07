Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Trump Bidik Greenland, Sekutu NATO Bereaksi Keras

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |07:19 WIB
Trump Bidik Greenland, Sekutu NATO Bereaksi Keras
Presiden AS Donald Trump (foto: AP News)
A
A
A

JAKARTA - Isu masa depan Greenland kembali memanas setelah Gedung Putih mengonfirmasi, bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah membahas “berbagai opsi” untuk memperoleh wilayah semi-otonom milik Denmark tersebut—termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan militer.

Seperti dilansir dari BBC, Rabu (7/1/2026). Gedung Putih menyebut akuisisi Greenland sebagai “prioritas keamanan nasional” bagi Amerika Serikat. Pernyataan ini memperkuat klaim Trump yang kembali dilontarkan akhir pekan lalu, bahwa AS “membutuhkan” Greenland demi kepentingan keamanan strategis, khususnya di kawasan Arktik.

Langkah Trump langsung memicu reaksi keras dari Eropa. Enam negara sekutu—Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, dan Spanyol—bersama Denmark mengeluarkan pernyataan bersama yang menegaskan bahwa masa depan Greenland hanya dapat ditentukan oleh rakyat Greenland dan Denmark.

"Greenland adalah milik rakyatnya," tegas pernyataan tersebut, seraya menekankan bahwa keamanan Arktik harus dijaga secara kolektif oleh negara-negara NATO, bukan melalui tindakan sepihak.

Ketegangan meningkat setelah Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, memperingatkan bahwa serangan apa pun dari AS terhadap Greenland berpotensi mengakhiri NATO—aliansi militer trans-Atlantik yang selama ini menjadi pilar pertahanan bersama Barat.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/18/3193829//presiden_kolombia_gustavo_petro-PEUp_large.jpg
Tanggapi Ancaman Trump, Presiden Kolombia Bersumpah Angkat Senjata Pertahankan Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/18/3193758//menteri_dalam_negeri_kolombia_armando_benedetti-MHDj_large.jpg
Diancam Trump, Kolombia Bakal Terus Perangi Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/455/3193727//presiden_venezuela-hUsN_large.jpg
Harta Kekayaan Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang Ditangkap AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/18/3193713//presiden_amerika_serikat_donald_trump-UIgF_large.jpg
Setelah Culik Maduro, Trump Ulangi Ancaman Aneksasi Greenland
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/627/3193635//scope_trump-b5tD_large.jpg
Terbongkar! Alasan Trump Tangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan Istri 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/18/3193596//presiden_amerika_serikat_donald_trump-DrBR_large.jpeg
Trump Ancam Serangan Kedua ke Venezuela, Buka Peluang Invasi Kolombia dan Meksiko
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement