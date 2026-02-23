Belasan Gajah Ngamuk di Mes Karyawan, Sejumlah Rumah dan Kendaraan Rusak

SIAK – Belasan ekor gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) masuk ke area perumahan karyawan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI), di Rantau Bertuah, Kabupaten Siak, Minggu (22/2/2026).

Aksi kawanan satwa dilindungi tersebut menyebabkan sejumlah rumah dinas dan kendaraan milik karyawan mengalami kerusakan serius.

Berdasarkan rekaman video yang beredar, gajah-gajah tersebut sempat menjadi tontonan warga sebelum akhirnya bergerak agresif dan mengejar kerumunan karyawan yang berada di lokasi. Beruntung, warga berhasil menyelamatkan diri sehingga tidak menimbulkan korban jiwa.

Bupati Siak, Afni Zulkifli, mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari warga dan pihak perusahaan. Ia memastikan telah menginstruksikan perangkat terkait untuk segera melakukan penanganan di lapangan.

"Kejadian tadi pagi di mes karyawan PT Arara Abadi. Sejauh ini laporan yang masuk mencatat lima rumah karyawan dan sejumlah sepeda motor rusak akibat diinjak-injak gajah. Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa," ujar Afni, Minggu (22/2/2026).