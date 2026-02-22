Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

FBI Kumpulkan Bukti Penembakan di Mar-a-Lago

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 22 Februari 2026 |22:35 WIB
FBI Kumpulkan Bukti Penembakan di Mar-a-Lago
Anggota FBI (foto: AP News)
FLORIDA – Aparat federal dan lokal masih melakukan penyelidikan intensif,terkait insiden penembakan terhadap seorang pria bersenjata di kawasan Mar-a-Lago.

Juru bicara Federal Bureau of Investigation (FBI), Brett Skiles mengatakan,pihaknya saat ini tengah mengumpulkan berbagai bukti untuk mengungkap secara menyeluruh kronologi kejadian tersebut.

Skiles juga mengimbau warga yang tinggal di sekitar lokasi agar memeriksa rekaman kamera keamanan luar ruangan mereka. 

"Jika menemukan aktivitas mencurigakan sebelum atau saat insiden terjadi, warga diminta segera melapor ke Kantor Sheriff West Palm Beach," ujar Skiles seperti dilansir dari bbcnews, Minggu (22/2/2026).

Sementara itu, Sheriff Ric Bradshaw menyatakan para petugas yang terlibat dalam penembakan mengenakan kamera tubuh (body camera) saat kejadian berlangsung. Rekaman tersebut akan menjadi bagian penting dalam proses investigasi.

 

