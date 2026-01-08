Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kemlu Siapkan Rencana Evakuasi WNI di Venezuela Meski Situasi Berangsur Kondusif

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |12:52 WIB
Kemlu Siapkan Rencana Evakuasi WNI di Venezuela Meski Situasi Berangsur Kondusif
Plt Direktur Pelindungan WNI Kemlu Heni Hamidah (foto: Okezone/Danan)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Caracas, telah menyiapkan contingency plan atau rencana darurat untuk mengevakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) di Venezuela. 

Langkah tersebut dilakukan meski kondisi keamanan di negara tersebut dilaporkan berangsur kondusif pascapenangkapan Presiden Nicolás Maduro oleh Delta Force Amerika Serikat (AS).

"Saat ini memang belum ada rencana evakuasi karena kami masih melihat kondisi dan situasi yang menurut KBRI Caracas sudah berangsur stabil dan kembali normal. Semoga kondisi ini terus kondusif," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah, dalam konferensi pers di Kantor Kemlu, Jakarta, Kamis (8/1/2025).

“Namun demikian, KBRI Caracas sudah memiliki contingency plan yang dapat dilaksanakan kapan saja jika diperlukan,” sambungnya.

 

