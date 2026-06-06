Hiace Tabrak Truk di Tol Pekanbaru 5 Orang Tewas, Ini Kronologi Lengkapnya!

SIAK – Kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Pekanbaru–Dumai (Permai) KM 46+200 Jalur A, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Riau, pada Sabtu (6/6/2026). Lima orang tewas dalam peristiwa tersebut.

Kecelakaan ini melibatkan satu unit mobil Toyota Hiace berplat nomor BH 7013 RU yang membawa rombongan penumpang asal Provinsi Jambi, dan satu unit dump truck Hino BM 9064 VU yang sedang melaju di jalur yang sama.

Direktur Lalu Lintas Polda Riau, Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika, mengatakan, korban meninggal di lokasi empat orang, dan satu korban luka berat akhirnya meninggal dunia setelah sempat dievakuasi ke fasilitas kesehatan.

‘’Total korban meninggal menjadi lima orang, dan lima lainnya sedang dirawat," ujar Kombes Jeki kepada awak media.

Tim gabungan saat ini tengah melakukan olah TKP menyeluruh, mulai dari menganalisis jejak rem, mengukur area kecelakaan, hingga memeriksa kondisi kelaikan kendaraan.

‘’Walau dugaan awal mengarah pada micro sleep, polisi masih menunggu hasil investigasi final dari Tim TAA untuk memastikan penyebab utama kecelakaan maut ini,’’ujarnya.

Kombes Jeki juga menyampaikan rasa duka cita yang mendalam kepada keluarga korban yang ditinggalkan.

"Atas nama pribadi dan keluarga besar Direktorat Lalu Lintas Polda Riau, kami menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan," pungkasnya.

Berdasarkan hasil olah TKP sementara, kronologi kejadian bermula saat kendaraan Toyota Hiace yang dikemudikan oleh RM (30) melaju dari arah Pekanbaru menuju Dumai melalui lajur kiri.

Setibanya di lokasi kejadian, pengemudi diduga mengalami micro sleep (tertidur sesaat) sehingga kendaraan oleng dan menabrak bagian belakang dump truck yang berada tepat di depannya.

Benturan keras tersebut menyebabkan bagian depan mobil Hiace ringsek parah dan menjepit sejumlah penumpang.