Kecelakaan Anggota DPR Gus Hilman di Tol Paspro Tewaskan 2 Staf, Begini Kronologinya

PROBOLINGGO - Rombongan Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Muhammad Hilman Mufidi atau Gus Hilman kecelakaan di ruas Tol Pasuruan–Probolinggo (Paspro), tepatnya di wilayah Desa Pohsangit Lor, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu 23 Mei 202026 sore. Dua orang staf Gus Hilman dikabarkan meninggal dunia.

Saat kejadian, rombongan Gus Hilman naik minibus Toyota Innova hitam. Nahas, kendaraan itu menabrak bagian belakang dump truck yang sedang berhenti di pinggir jalan tol.

Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir minibus mengantuk saat mengemudi hingga akhirnya kehilangan kendali dan menghantam truk dari belakang. Kecelakaan terjadi di KM 834 jalur B Tol Paspro.

Berdasarkan rekaman amatir di lokasi kejadian, kondisi kendaraan mengalami kerusakan sangat parah, terutama di bagian depan kiri hingga sisi belakang mobil. Potongan bodi kendaraan tampak berserakan di badan jalan tol, sementara kaca dan rangka besi kendaraan remuk akibat benturan keras.

Dua staf pendamping Gus Hilman meninggal dunia di lokasi kejadian setelah terjepit di dalam kabin kendaraan. Kedua Alex Anwaruh (25) dan Adinda Najwa (26).

Keduanya duduk di sisi kiri kendaraan, yakni di samping sopir dan di kursi tengah belakang sopir, yang menjadi titik benturan paling fatal dalam kecelakaan tersebut.

Akibat benturan keras, kedua korban mengalami luka berat di bagian kepala dan tubuh hingga akhirnya meninggal dunia di lokasi kejadian.