Kapolri Ungkap Angka Kecelakaan dan Fatalitas Mudik Lebaran 2026 Menurun

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, angka kecelakaan lalu lintas pada arus mudik Lebaran 2026 mengalami penurunan sebesar 3,23%.

Selain itu, angka fatalitas atau korban meninggal dunia juga turun signifikan hingga 24,61 persen dibandingkan pelaksanaan Operasi Ketupat 2025.

Hal tersebut disampaikan Sigit usai melakukan monitoring pengamanan malam takbiran bersama sejumlah stakeholder di Pos Terpadu Lapangan Merdeka, Polrestabes Medan, Sumatera Utara, Jumat (20/3/2026) malam.

“Atas capaian ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat pemudik,” ujar Sigit.

Meski demikian, Kapolri tetap mengimbau masyarakat untuk mengutamakan keselamatan selama perjalanan, terutama menjelang arus balik Lebaran.