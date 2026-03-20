HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Ungkap Angka Kecelakaan dan Fatalitas Mudik Lebaran 2026 Menurun

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |23:10 WIB
Kapolri Ungkap Angka Kecelakaan dan Fatalitas Mudik Lebaran 2026 Menurun
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: dok Polri)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, angka kecelakaan lalu lintas pada arus mudik Lebaran 2026 mengalami penurunan sebesar 3,23%.

Selain itu, angka fatalitas atau korban meninggal dunia juga turun signifikan hingga 24,61 persen dibandingkan pelaksanaan Operasi Ketupat 2025.

Hal tersebut disampaikan Sigit usai melakukan monitoring pengamanan malam takbiran bersama sejumlah stakeholder di Pos Terpadu Lapangan Merdeka, Polrestabes Medan, Sumatera Utara, Jumat (20/3/2026) malam.

“Atas capaian ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat pemudik,” ujar Sigit.

Meski demikian, Kapolri tetap mengimbau masyarakat untuk mengutamakan keselamatan selama perjalanan, terutama menjelang arus balik Lebaran.

 

Topik Artikel :
mudik lebaran Mudik 2026 Kapolri
Berita Terkait
Pantau Malam Takbiran, Kapolri Pastikan Idulfitri 2026 Aman dan Kondusif
Mudik Gratis BUMN 2026: PLN Berangkatkan 12.500 Pemudik, Tekan Emisi
Lonjakan Mudik, Volume Kendaraan di 4 Tol Regional Nusantara Tembus 507 Ribu
Meski Jumlah Pemudik Turun, Perputaran Uang Lebaran Tembus Rp148 Triliun
One Way Nasional Dihentikan, Puncak Arus Mudik Lebaran 2026 Terlewat
Macet Horor saat Mudik Lebaran, Pembayaran Tol Tanpa Gerbang Bisa Jadi Solusi?
