Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Akpol 91 di Puncak Karier! Satu Lagi Rekan Angkatan Kapolri Tembus Jenderal Bintang 3

Zen Teguh , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |05:05 WIB
Polri menggelar Upacara Laporan Korps Kenaikan Pangkat di Gedung Rupatama Mabes Polri, Kamis (19/3/2026). (Foto: Divhumas Polri).
A
A
A

JAKARTA - Lulusan Akademi Kepolisian 1991 sedang di puncak karier. Selain Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang sukes meraih pangkat bintang empat, setidaknya delapan perwira tinggi di angkatan itu telah menembus level komisaris jenderal (komjen). 

Sosok teranyar yang berhasil mengoleksi tiga bintang emas di pundak yaitu Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan (Kalemdikat) Polri Komjen Pol Achmad Kartiko. Polisi berpengalaman di bidang intelijen ini resmi menyandang pangkat komjen pol dalam Upacara Laporan Korps Kenaikan Pangkat di Rupatama Mabes Polri, Kamis (19/3/2026).

Kartiko kini menyusul rekan-rekannya di Batalyon Bhara Daksa (sebutan untuk Akpol 91) yang telah lebih dulu berada di ‘klub elite tersebut’. Mereka antara lain Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol Wahyu Widada, Asisten Utama Bidang Operasi Kapolri Komjen Pol M Fadil Imran dan Kabareskrim Komjen Pol Syahar Diantono.

Profil Komjen Pol Achmad Kartiko

Achmad Kartiko merupakan lulusan Akpol 1991 dengan berbagai pengalaman penugasan. Polisi kelahiran Jakarta ini antara lain pernah menjabat Kapolres Indragiri Hilir pada 2009, Kapolres Bengkalis (2010) dan Wadireskrimum Polda Riau (2011). 

Kartiko pernah pula berada di ring 1 Kapolri ketika pada 2012 dipercaya sebagai Sekretaris Pribadi Kapolri. Dalam perkembangannya berbagai penugasan pernah diembannya. Pada 2023 dia dipromosikan sebagai Kapolda Aceh.

Selanjutnya pada Oktober 2025 Kartiko diangkat sebagai Wakil Kalemdiklat Polri. Dia akhirnya menjadi orang nomor satu di lembaga itu beradasarkan surat telegram Kapolri bernomor KEP/62/I/2026 tertanggal 15 Januari 2026, menggantikan Komjen Pol Chryshnanda Dwilaksana yang memasuki masa pensiun. Jabatan ini yang membawa Kartiko naik pangkat hingga bintang tiga.

Kepala Divisi Humas Polri, Johnny Eddizon Isir mengatakan, kenaikan pangkat ini merupakan bentuk penghargaan institusi atas dedikasi, kinerja, serta pengabdian para perwira tinggi Polri. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement